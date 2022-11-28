يخضع الاتحاد الصربي لكرة القدم للتحقيق من قبل الفيفا بعد ظهور صور لعلم صربيا الوطني معلق في غرفة ملابس المنتخب في قطر.

أظهر العلم خريطة لصربيا بما في ذلك جمهورية كوسوفو بالألوان الصربية الوطنية مكتوب عليها: «لا استسلام - Nema predaje».

كوسوفو وهي إقليم سابق في دولة يوغوسلافيا السابقة ذات أغلبية ألبانية أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008 ومعترف بها من غالبية الدول العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكن العاصمة الصربية بلغراد لا تزال تعتبرها مقاطعة صربية.

الاتحاد الكوسوفي لكرة القدم الذي أصبح عضواً رسمياً في الفيفا في عام 2016 نشر تغريدة كتب فيها: يُدين اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشدة الإجراءات العدوانية لصربيا ضد جمهورية كوسوفو في كأس العالم 2022. كأس العالم هي بطولة للفرح والوحدة، ويجب أن يتم إرسال رسائل الأمل والسلام وليس رسائل كراهية، ندعو الفيفا إلى اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الأعمال.

وطبقاً لما ورد بأن هذه الصورة التقطت قبل مباراة صربيا الأولى ضد البرازيل وهي المباراة التي خسرتها بنتيجة 0-2 الخميس الماضي، وظهر العلم مُعلقاً أمام خزائن وقمصان المدافع ميلوش فيليكوفيتش ولاعب خط الوسط أندريا زيفكوفيتش.

وتم اكتشاف هذه الصورة فقط بعد المباراة، ولاعب نادي فيردر بريمين الألماني فيليكوفيتش تحدث باسمه الرسمي عبر البوابة الألمانية «Deichstube» وكشف بأن هذا العلم لم يكن مُعلقاً عندما كان في غرفة الملابس وتحديداً عندما عاد اللاعبون إلى غرفة الملابس.

كما نشر وزير الثقافة والشباب والرياضة في كوسوفو هايرولا تشيكو تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر وقال: صور مشينة من غرفة الملابس الصربية، تدعو إلى الكراهية وكراهية الأجانب والإبادة الجماعية تجاه كوسوفو استغلالاً لمنصة كأس العالم، نتوقع إجراءات ملموسة من الفيفا بالنظر إلى أن كوسوفو اتحاد كرة قدم معترف به وعضو رسمي في الفيفا واليويفا.

ولم يُعلّق الاتحاد الصربي لكرة القدم على الأمر بعد والذي من المرجح أن يُبقيه كعناوين عبر المؤسسات الإخبارية، بينما مُدرب صربيا دراغان ستويكوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكاميرون اكتفى بـ: «لا تعليق»، بعد أن وجه له هذا السؤال من قبل أحد الصحفيين.

صربيا ستلعب ضد سويسرا الجمعة، وهو المنتخب الذي يضم العديد من اللاعبين من أصول كوسوفية بما في ذلك القائد تشاكا ونائب القائد شاكيري.

في عام 2018 من بطولة كأس العالم التي أُقيمت في روسيا سجل كلاهما أهدافاً لسويسرا لتهزم صربيا بنتيجة 2-1 واحتفلا بأيديهم على طريقة النسر في إشارة إلى النسر ذي الرأسين على العلم الألباني.

وتم تغريم اللاعبين على هذه الاحتفالية بمبالغ وصلت إلى 10.150 ألف يورو و10.570 ألف يورو من قبل الفيفا بسبب السلوك غير الرياضي.