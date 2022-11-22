قدم المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رينارد مباراة تكتيكية على مستوى عال، حيث وقع في الشوط الأول لاعبو المنتخب الأرجنتيني في مصيدة التسلل في 7 مناسبات أسفرت عن 3 أهداف ملغية، وكذلك وقع لاعبو التانغو في مصيدة التسلل في الشوط الثاني في 3 مناسبات بمجموع 10 تسللات.

رقم كبير جداً، فما هي أسبابه؟ المنتخب السعودي دخل المباراة بدفاع المنطقة، ولكن بعدما تلقى الهدف الأول لمصلحة الأرجنتين في الدقيقة 10 من خلال ضربة جزاء نفذها بنجاح ليونيل ميسي، لجأ رينارد إلى الخطة البديلة وهي اللعب بدفاع متقدم لإجبار ميسي ولاوتارو بالابتعاد من المناطق الدفاعية ونجح بهذه الخطة نجاحا كبيرا وباهرا.

كان يعلم رينارد بخطورة ميسي كُلما أصبح قريباً من المرمى في الثلث الأخير، وأجاد بالعمل على هذه الخطة بامتياز وطبق الخط الدفاعي المكون من ياسر الشهراني، علي البليهي، حسن التمبكتي وسعود عبدالحميد عملية مصيدة التسلل بنجاح باهر.

على الرغم من هذا العدد الكبير من التسللات على الأرجنتين إلا أنها بعيدة عن الرقم القياسي المسجل لمصلحة إنجلترا التي وقعت في مصيدة التسلل 20 مرة في كأس العالم 1982 ضد المنتخب الكويتي، وكذلك في نفس النسخة ضد تشيكوسلوفاكيا في 18 مناسبة، وقبل ذلك في كأس العالم 1966 وقعت إنجلترا في مصيدة التسلل 16 مرة ضد فرنسا.