أشادت الصحف العالمية بالفوز المذهل والمستحق لعباً ونتيجة للمنتخب السعودي في أولى مبارياته على أقوى الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم 2022 والذي يقام في قطر وعلى ملعب لوسيل الدولي في العاصمة الدوحة. ووصفت صحيفة «سبورت مول» الرياضية البريطانية فوز المنتخب الأخضر بأن السعودية عادت من الخلف لتسجل فوزاً مذهلاً 2-1 على الأرجنتين بطلة العالم مرتين في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 اليوم (الثلاثاء).

وتحت عنوان كيف ستعبر السعودية إلى دور 16، كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. افتتحت المملكة العربية السعودية نهائيات كأس العالم بفارق كبير، حيث أذهل منتخبها المتابعين للمباراة بفوزها المستحق على الأرجنتين بطلة أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1. وهي الآن تتربع على قمة المجموعة C برصيد ثلاث نقاط، لكن التأهل إلى دور الستة عشر قد يظل تحدياً. تليها بولندا، تليها المكسيك. قد تحتاج المملكة العربية السعودية إلى فوز آخر للحصول على مكان في جولة خروج المغلوب.

فيما وصفت صحيفة «بوينس آيرس» الأرجنتينية اليوم (الثلاثاء) الحالة التي كان عليها الجماهير وهم يتابعون المباراة الأولى لمنتخب بلادهم في مونديال قطر 2022 - وهم يمنون النفس بأن يفوز اسطورتهم ميسي ورفاقه بالمباريات الثلاث الأولى بسهولة، ولكن سرعان ما تحولت الأحلام إلى صدمة للجماهير بعد الخسارة الغير متوقعة 2-1 أمام السعودية. وأصبح منافسة الأرجنتين على البطولة أمراً معقداً.

وعنونت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية بـ«غابت الفرحة وحضر الكابوس»

وذكرت بأنه شيء لا يصدق لكنها الحقيقة، خسرت الأرجنتين أمام المملكة العربية السعودية، الخصم الذي كان يعتقد بأنه الأكثر سهولة في المجموعة، ولكنها خالفت كل التوقعات رغم الضغط العالي من قبل ميليباند ورفاقه أملاً في تصدر دور الـ16، وأضافت بأن المنتخب الأرجنتيني عليه الفوز بالمباراتين لضمان فرصة التأهل، لكن يجب ألا يغيب عن البال أنه سيكون أمامهما فريقان أقوى، مثل المكسيك وبولندا.