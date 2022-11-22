ينظم مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أول مسيرة للجمهور في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، وتحمل اسم «فوق هام السحب»، دعماً وتشجيعاً للصقور الخضر في مواجهة منتخب الأرجنتين.

تنطلق المسيرة صباح اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً، وتستبق مواجهة المنتخب السعودي ومنتخب الأرجنتين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال.

وتنطلق المسيرة من مواقف G في ملعب لوسيل، حتى استاد المباراة، فيما يُعرف بـ«الميل الأخير»، في مسيرة استثنائية ستشكل إضافةً مميزةً للمونديال بما تحمله من زخمٍ ومفاجآت، ستبهر جمهور كأس العالم.

وتستغرق مسيرة جمهور المنتخب السعودي نحو 40 دقيقة، وتصل بالجمهور إلى بوابات دخول المشجعين إلى الملعب، ما يسهل الدخول إلى المواجهة الكروية الأولى للصقور الخضر، ضمن إجراءات سلسة وميسرة.

ودعا مجلس جمهور المنتخب السعودي مشجعي الصقور الخضر كافة للحضور إلى «البيت السعودي»، المنطقة التفاعلية التي افتتحها الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد، والمقامة في كورنيش الدوحة، وتستقبل الجمهور بجوائز ومسابقات قيمة طيلة فترة المونديال بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، تثري تجربة المشجعين، وتحتفي بالثقافة والإرث الوطني العريق، وتُبرز الحماس والشغف الكروي للسعوديين، الذي يشكل إضافة فريدة لبطولة كأس العالم.

يشار إلى أن منطقة «البيت السعودي» تمنح المشجعين تجارب تفاعلية؛ منها تجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضياً في جناح الأحلام، وتجربة التصوير بقمصان المنتخب السعودي إلى جوار لاعبي المنتخب افتراضياً أيضاً، وجناح ثقافي يقدم المأكولات الشعبية والقهوة السعودية، ومتجر الصقور الخضر، ومناطق مخصصة للأطفال، ومتاحف وممرات لاستعراض مراحل تطور المنتخب ولاعبيه منذ تأسيسه، ومسرح بشاشة عملاقة، سيقف على منصته جُملة من الفنانين السعوديين لإحياء حفلات غنائية، وفعاليات فنية كالفلكلور السعودي وأهازيج التشجيع التي تمنح المشجعين تجربة فريدة من نوعها.