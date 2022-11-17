• كأس العالم 2006 /ألمانيا

• البطل: إيطاليا - الوصيف: فرنسا - الثالث: ألمانيا - الرابع: البرتغال.

• الهداف: الألماني/ ميروسلاف كلوزه (5) أهداف.

• عادت ألمانيا لتنظيم الحدث العالمي بعد (32) عاماً من الاستضافة الأولى عام 1974، اختار «فيفا» ألمانيا عام 2000 بعد منافسة ضارية مع جنوب أفريقيا وبفارق صوت واحد فقط، ولذلك منح «فيفا» حق الاستضافة حصراً لقارة أفريقيا 2010.

• إقبال تاريخي على تذاكر البطولة الأمر الذي أعطى رسالة مسبقة بنجاح البطولة، تم إلغاء قاعدة الهدف الذهبي في البطولة، وشاركت في البطولة (6) منتخبات تشارك لأول مرة - وهو رقم قياسي تاريخي - تمثلت في ساحل العاج وغانا وأنجولا وتوغو وأوكرانيا وترينداد وتوباغو، ويمكن احتساب صربيا والجبل الأسود كذلك الناشئة عن يوغوسلافيا سابقاً لتصبح (7) دول، المنتخب السعودي واصل تألقه بالوصول للمرة الرابعة على التوالي ليكسر رقمه القياسي بنفسه كأول منتخب عربي والوحيد الذي يفعل ذلك، وشاركت تونس للمرة الثالثة على التوالي أيضاً، في هذه النسخة لأول مرة شارك حامل اللقب البرازيل ضمن التصفيات لأول مرة وشارك فيها (194) منتخباً حول العالم كرقم قياسي حينها.

• المنتخب السعودي افتتح مواجهاته ضد تونس ليمثل طرفاً في المواجهة العربية العربية الثانية في تاريخ المونديال بعد المغرب 1994، تقدمت تونس ولكن المنتخب السعودي تمكن من التعادل بهدف جميل جداً عبر ياسر القحطاني ثم تقدم سامي الجابر بالهدف الثاني ليكون بذلك أول لاعب سعودي وعربي يسجل في (3) مونديالات 1994 و1998 و2006 والوحيد ويصبح كذلك أحد لاعبين قلائل سجلوا في كأس عالم تفصل بينها (12) عاماً وهم بيليه وزيلر ومارادونا ولاودروب، أضاع المنتخب السعودي الفوز برعونة في الثواني الأخيرة وانتهى اللقاء بالتعادل (2/2)، المواجهة الثانية كانت أمام أوكرانيا وخسرت السعودية برباعية نظيفة، واختتمت لقاءاتها ضد إسبانيا بخسارة بهدف نظيف ومستوى جيد.

• خلت هذه البطولة من تسجيل أي «هاتريك» وكانت المرة الأولى رغم أن جميع النسخ السابقة شهدت «هاتريك»، ولكن في المقابل سجلت هذه البطولة أرقاماً قياسية في البطاقات الصفراء (345) والبطاقات الحمراء (28) وكانت بحق أعنف نسخ نهائيات كأس العالم على مدار التاريخ!

• ولم يشهد دور المجموعات أي مفاجآت تقريباً عدا تأهل غانا فقط. الدور ثمن النهائي كذلك كان طبيعياً عدا أن البرتغال أخرجت هولندا. الدور ربع النهائي ألمانيا أقصت الأرجنتين، البرتغال واصلت وأقصت مهد الكرة إنجلترا، فرنسا كالعادة أقصت البرازيل حاملة اللقب بهدف الغزال تييري هنري، نصف النهائي كان نارياً بل ونارياً جداً وصلت مباراة ألمانيا وإيطاليا حتى الأشواط الأربعة سلبية النتيجة ولكن قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بدقيقتين فقط تمكنت إيطاليا من تسجيل هدفين لتخرج ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور في مشهد مبكٍ ومحبط جداً.

• نصف النهائي الثاني تفوقت فرنسا على البرتغال بهدف يتيم سجله العبقري الأسطورة زين الدين زيدان، ومواجهة المركزين الثالث والرابع نالت ألمانيا صاحبة الأرض المركز الثالث بثلاثية في شباك البرتغال.

• المباراة النهائية جمعت إيطاليا بطلة العالم (3) مرات قبلها في مواجهة فرنسا بطلة العالم مرة واحدة فقط، البداية جاءت نارية سريعة احتسب الحكم ضربة جزاء لفرنسا سددها بكل احترافية وجنون زين الدين زيدان في شباك الحارس العظيم جيانلويجي بوفون في الدقيقة (7)، لم تنقضِ سوى (12) دقيقة أخرى وتعادل إيطاليا عبر مدافعها المجنون ماركو ماتيراتزي، ثلث ساعة تشهد هدفين ولكن الأهداف توقفت بعد ذلك، استمرت المباراة وتخطت الأشواط الأصلية، وذهب اللقاء للأشواط الإضافية التي حدث فيها أغرب حدث ربما في تاريخ النهائيات!

• نطح زين الدين زيدان صاحب الهدف، صاحب الهدف الآخر الإيطالي ماركو ماتيراتزي برأسه في صدره، سقط ماتيراتزي وطرد زيدان بسبب نطحة غاضبة بسبب ألفاظ جارحة وجهها له المدافع الإيطالي، خروج زيدان أثر كثيراً على فرنسا نفسياً وإن لم تكن سوى عشر دقائق فقط.

ركلات الترجيح أخيراً ابتسمت لإيطاليا بعد أن كانت لعنة لثلاث مرات أعوام 1990 و1994 و1998، حققت إيطاليا هذه المرة الكأس بفضل ركلات الترجيح ونفضت عنها سوء الحظ، لتعود للواجهة العالمية بعد (24) عاماً.

* مؤرخ رياضي.