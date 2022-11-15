رجحت تقارير صحافية أن بوادر أزمة تلوح في معسكر منتخب فرنسا، حامل لقب كأس العالم، بعد أن رفض أوليفييه جيرو مهاجم الديوك ونادي ميلان الإيطالي، التنازل عن الرقم 9 لصالح كريم بنزيما نجم ريال مدريد الفائز بالكرة الذهبية هذا العام.

وبحسب التقارير أبدى جيرو تمسكه بالرقم 9 لأنه كان يرتديه في السنوات الأخيرة مع منتخب بلاده.

وقبل أقل من أسبوع على انطلاق مونديال 2022 أكدت صحيفة موندو الاسبانية إن عودة بنزيما للمنتخب الفرنسي بعد غياب طويل والمشاركة في المونديال والتتويج بالكرة الذهبية، كلها أمور لن تساعد بنزيما على ارتداء القميص رقم 9 مع الديوك في كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريم بنزيما سيرتدي القميص رقم 19، كما حدث في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة 2021 وهو القرار الذي قد يؤدي إلى أجواء مشحونة في غرفة ملابس المنتخب الفرنسي، تكراراً لسيناريو مونديال 2010 في جنوب أفريقيا والخروج من الدور الأول.

وتواجه فرنسا أستراليا 22 نوفمبر ثم تلتقي مع الدنمارك 26 وتختتم مشوارها بلقاء تونس 30 من الشهر نفسه.