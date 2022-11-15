استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسيرة الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي ضمن سلسلة من التقارير يسلط خلالها الضوء على مدربي المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد القاري في تقريره أن مدرب منتخب السعودية أسهم في توفير مستوى عالٍ من الاستقرار في المنتخب منذ تسلمه مهمة قيادة الجهاز الفني في 2019، إذ استفاد منتخب السعودية من هذا الاستقرار لينجح في حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

ووصل رينارد إلى السعودية وهو يمتلك سجلاً مميزاً على صعيد التدريب، إذ تسلم المهمة خلفاً للمدرب السابق خوان أنتونيو بيزي، ونجح في دمج قدراته على التنظيم والانضباط، مع وجود مجموعة مميزة من اللاعبين الموهوبين، ليبدأ عملية بناء في الفترة التي تلت الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018 ودور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتحت قيادة رينارد ظهر المنتخب السعودي بصورة مميزة، ليتفوق على اليابان وأستراليا، ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يمدد عقده حتى 2027.

وسبق لرينارد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب زامبيا 2012، خلال تجربته الثانية في العمل مدرباً لمنتخب وطني، ليتسلم بعدها تدريب منتخب ساحل العاج وقاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2015، ليصبح أول مدرب يحرز هذا اللقب مرتين مع منتخبين مختلفين.

وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب لثلاث سنوات، إذ قاده لإنهاء فترة غياب لمدة 20 عاماً عن كأس العالم، بالتأهل إلى نسخة مونديال 2018 في روسيا، قبل الوداع من دور المجموعات، ثم غادر في 2019 بعد الخروج من دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضمُّ إلى جانبه كلاً من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.