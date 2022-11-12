قررت الحكومة البرازيلية، (الجمعة)، تخفيض ساعات العمل في البلاد خلال الأيام التي سيخوض فيها المنتخب البرازيلي مباريات في نهائيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة «uol» البرازيلية، أن الحكومة قررت تخفيض ساعات العمل في أيام مباريات المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2022، وهو القرار الذى وقع عليه وزير الاقتصاد باولو جيديس.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تحديد وقت مغادرة العمل قبل مباريات البرازيل التي تبدأ في الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت العاصمة برازيليا حيث سينتهي العمل في الساعة 11:00 صباحاً، ونفس الأمر يوم المباراة ضد سويسرا، أما في المباريات التي ستبدأ في الساعة 4 مساءً، سيتمكن العمال من مغادرة العمل في الساعة 2 مساءً في المباراة ضد صربيا ويتكرر الحال بالنسبة للمباراة ضد الكاميرون.

وإذا حدثت أي مباراة للفريق البرازيلي في المرحلة الاقصائية ظهراً، يُعلم القانون أنه لن تكون هناك ساعات عمل. يمكن أن يحدث هذا في ربع النهائي، بغض النظر عن المكان الذي ستنتهي فيه البرازيل في المجموعة G.

ويخوض المنتخب البرازيلي نهائيات كأس العالم 2022، ضمن منتخبات المجموعة السابعة، رفقة كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.