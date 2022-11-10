أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم (الخميس)، تنظيم رحلات جوية مؤقتة مباشرة إلى قطر، حيث تستضيف إقامة كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال لابيد، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «بشرى سارة للإسرائيليين ومشجعي كرة القدم في كل مكان؛ لقد نظمنا رحلات مباشرة مؤقتة بين إسرائيل وقطر، للمشجعين الذين يحضرون كأس العالم لكرة القدم».

كما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الفائز بالانتخابات الأخيرة بنيامين نتنياهو، «بتنظيم رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة».

وقال نتنياهو، في تغريدة: «أرحب بالرحلات المباشرة بين إسرائيل وقطر للمشاركة في مباريات كأس العالم، وأتمنى لآلاف الإسرائيليين الذين يسافرون تجربة كرة قدم رائعة».