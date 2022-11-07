أعلن بطل العالم مع البرازيل في مونديال 1970، الحارس والمدرب السابق إيمرسون لياو، سرقة ميداليته الذهبية التي توج بها في كأس العالم بالمكسيك، من منزله.وأكد لياو، اليوم (الإثنين)، في بلاغ للشرطة، أن الميدالية كانت بين عدة أشياء تعرضت للسرقة في منزله، من قبل مجهولين اقتحموا المنزل الواقع في مدينة ساو باولو، طبقاً لما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية.وأوضح لياو أنه علم بواقعة السرقة ليلة الأحد، حين عاد إلى منزله بعد رحلة دامت 4 أيام.يذكر أن لياو تعرض لواقعة سرقة أيضاً في فبراير 2012، ولكنه في تلك المرة كان قد وصل إلى منزله بينما كان اللصوص لا يزالون في المنزل، وقام بمواجهتهم.