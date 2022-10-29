أكد نجم المنتخب السعودي هتان باهبري أن طموحاته وزملائه اللاعبين كبيرة في كأس العالم قطر 2022، مبينا أن «الأخضر» سيسافر إلى الدوحة بهدف المنافسة على بلوغ الدور الثاني على الأقل، في ظل توافر كافة الإمكانات الفنية.

وقال باهبري (30 عاما) للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن المنتخب السعودي لا يستهدف المشاركة من أجل الظهور فقط في المونديال، بل يتعدى ذلك بكثير، «نحن كلاعبين فخورون بالتأهل والمشاركة في مونديال 2022، ونأمل تحقيق مشوار رائع في كأس العالم، وتقديم مستوى فني مشرف يؤكد التطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية».

وتحدث باهبري قائلا «لعبنا أمام منتخبي اليابان وأستراليا اللذين يملكان قوة كروية وكانت التوقعات تصب في مصلحتهما بالتأهل عن مجموعتنا القوية في التصفيات الآسيوية، ولكن نجحنا في التأهل بكل جدارة واستحقاق لمونديال قطر القادم، عقب تصدر مجموعتنا في تصفيات آسيا».

وواصل حديثه «منتخبنا حاليا يضم لاعبين مميزين ويملكون الخبرة، ما سيجعلنا نثق في أنفسنا بتقديم مستوى فني رائع وتحقيق نتائج إيجابية».

وحول حظوظ «الأخضر» في المونديال القادم قال «مجموعتنا صعبة في ظل وجود منتخب الأرجنتين الذي يملك نجوماً رائعين بقيادة النجم الكبير ليونيل ميسي، وكذلك منتخب بولندا الذي لا تقل قوته عن المنتخب الأرجنتيني ويضم المهاجم الكبير روبرت ليفاندوفسكي الذي يعتبر الهداف المميز عالمياً، وأيضاً المنتخب المكسيكي، وسنعمل على تقديم كل ما لدينا في تلك المباريات والظهور بشكل يليق بالكرة السعودية في كأس العالم».

وتمنى باهبري أن يوفق في التواجد بالمونديال الثاني له مع الأخضر في مشواره الكروي، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقدمه المدرب رينارد منذ قيادته للأخضر.

يذكر أن باهبري بعد عودته مجدداً لصفوف الشباب الموسم الماضي نجح في تحقيق حلمه بالتواجد مع «الأخضر»، وساهم مع زملائه اللاعبين في الحضور بمونديال قطر القادم.