بدأت بطولة كأس العالم عام 1930 في الأوروغواي، وكانت بنظام خروج المغلوب، وشارك حينها 13 منتخباً بلعب 18 مباراة في مجمل البطولة.

وفي البطولة التالية 1934 بإيطاليا زاد العدد إلى 16 منتخباً، توزعت في 4 مجموعات ضمت كل منها 4 فرق، واستمر الحال لـ 10 مونديالات مع تغييرات عديدة في نظام المباريات والتأهل.

وفي كأس العالم 1982 بإسبانيا تقرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى (24) توزعت في 6 مجموعات بـ4 فرق في كل مجموعة، واستمر نفس العدد لـ 3 بطولات متتالية، كان التأهل فيها لـ 16 منتخباً «أول وثاني كل مجموعة، إضافة لأفضل 4 منتخبات احتلت المركزالثالث».

وكان التغيير الذي استمر إلى عهدنا الحالي بدأ من مونديال 1998 بفرنسا، إذ زادت المنتخبات المشاركة لـ(32)، تشكلّت في 8 مجموعات ضمت كل منها 4 فرق، وتلعب الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب من تأهل 16 منتخب احتلوا أول وثاني كل مجموعة.

النظام الحالي للبطولة ستكون نهايته في مونديال قطر 2022، إذ تقرر أن يكون «كأس العالم 2026» الذي ستستضيفه 3 دول هي كندا والمكسيك وأمريكا «جامعاً لـ 48 منتخباً موزعين في 16 مجموعة، وهو العدد الأكبر في تاريخ نهائيات كأس العالم، ولم تتحدد بعد طريقة الأدوار النهائية للبطولة التي ستشكل تحدياً جديداً ومختلفاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال السنوات القادمة.