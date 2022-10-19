ما إن تُقلب في أوراق وذاكرة كأس العالم، إلا وتستهويك لغة الأرقام بين أفضل وأسوأ، وأكثر وأقل، كمحصلات معلوماتية عن منتخبات تصدرت المشهد، وأخرى عاشت المجد حتى باتت مكونا رئيسيا للمونديالات وغيابها يشكل المفاجأة.

بين منتخبات ولاعبين عاش عشاق كرة القدم المتعة وتشرّبوا الفن عبر أجيال قدمت من المواهب أجملها، وهنا نسرد بعضا من الأرقام المدفونة التي تحققت طيلة مشوار العرس الكروي الأكبر.

أعلى هدافي كأس العالم

يحمل الفرنسي جوست فونتين الرصيد الأعلى تهديفياً في تاريخ كأس العالم، إذ أحرز 13 هدفاً في 6 مباريات فقط، كانت في مونديال 58، وكانت 4 أهداف منها في شباك المنتخب الألماني.

الاستضافة صدارة رباعية

تتصدر فرنسا وإيطاليا والبرازيل وألمانيا استضافات المونديال بـ «مرتين» لكل دولة، إذ نالت إيطاليا حق الاستضافة في 1934 و1990، واستضافت فرنسا البطولة سنتي 1938 و1998، فيما فازت البرازيل بالاستضافة في 1950 و2014، وكانت الضيافة من نصيب الألمان في 1974 و2006.

الفوز للمستضيف 6 مرات

تمكنت 6 دول من إبقاء الكأس في ديارها، بدءا من البطولة الأولى التي استضافتها الأرغواي وحققت لقبها سنة 1930، وكذلك الحال في البطولة التي تلتها بضيافة إيطاليا حاصدة اللقب.

وفي سنة 66 كان اللقب من نصيب المستضيفة إنجلترا، بينما استضافت ألمانيا مونديال 74 وحصدت البطولة، وفي 78 كانت الأرجنتين المستضيف والبطل، وهو حال فرنسا التي كانت آخر من جمع بين الاستضافة واللقب في 98.