أعلن متحف قطر الأولمبي والرياضي جميع تفاصيل معرض «عالم كرة القدم» الذي تم افتتاحه ويستمر حتى الأول من أبريل 2023 احتفاءً بإقامة بطولة كأس العالم قطر 2022 لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط.

ويتصدر قميص النجم الأرجنتيني والأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا قائمة المقتنيات الجديدة التي يضمها المعرض، ذلك القميص الذي ارتداه النجم الأرجنتيني الكبير عندما سجل هدفين في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986 لتفوز بلاده بهدفين مقابل هدف.

وأُعير القميص للمعرض بعد بيعه فى مزاد خلال مايو 2022 وأصبح حينها أغلى قطعة تذكارية رياضية تم شراؤها على الإطلاق.

كما يضم المعرض القمصان التي ارتداها بعض المشاهير من حكام كرة القدم وعظماء الرياضة على مر التاريخ.