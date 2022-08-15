أعلنت شركة تويتر تفردها بمحتوى رياضي خاص للحدث الكروي الأكبر في العالم الذي ستستضيفه قطر في 20 من شهر نوفمبر القادم.

وأوضحت «تويتر» أنها ستسلط الضوء على أهم لحظات المباريات طوال مدة البطولة، وكذلك منح العلامات التجارية والمسوقين إمكانية المشاركة من خلال فرص الرعاية التي تطرحها منصة Twitter Amplify. وتشمل الشراكة على نحو 320 فيديو، حيث ستحظى كل مباراة على لقطات من المحتوى المميز وملخص واحد لأهم الأحداث، بالإضافة إلى مقطع تحليلي من داخل الاستديوهات.

وبهذه المناسبة قالت رئيسة الشراكات الإعلامية لدى شركة تويتر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا كندة إبراهيم: «لقد شهدنا ارتفاعاً بنسبة 74% قي المعدل الشهري لحجم تداول المحتوى الخاص بكرة القدم بين مرتادي المنصة مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية. فعلى سبيل المثال سجلت المملكة العربية السعودية وحدها خلال هذا العام ما يزيد على 53 مليون تغريدة حول كرة القدم حتى الآن».

وأضافت: «نحن ندرك حجم الجمهور الكبير من حول العالم الذي يبدي اهتماماً كبيراً بالمحتوى الرياضي على تويتر وانطلاقاً من إثارة الحماس لدى المشجعين، وصولاً إلى ملاقاتهم في مواطنهم، وتعد تويتر المنصة الأفضل لمتابعة الأحداث الكبرى المتداولة عالمياً، مباشرة من مكان حدوثها، ونتطلع بشغف نحو تقديم تغطية فورية لأبرز لحظات المباريات ووضعها بين أيدي المشجعين الذين يساهمون في خلق أجواء من الإثارة وبناء مجتمع تفاعلي حول الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم».

يذكر أن «تويتر» أبرمت شراكة إستراتيجية مع الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم في قطر مجموعة beIN الإعلامية، حيث ستعمل بموجبها beIN على تزويد تويتر بمحتوى رياضي خاص للحدث الكروي الأكبر في العالم، الذي ستستضيفه قطر.