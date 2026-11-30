أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي لطفي القادري، لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري الدرجة الثانية، خلفاً للمدرب الوطني خالد الدخيل، وذلك في إطار تحركات الإدارة لإعادة ترتيب الأوراق الفنية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وتأمل إدارة الباطن أن تسهم الخطوة الجديدة في تعزيز الجوانب الفنية ورفع مستوى الفريق، والعمل على تحقيق النتائج التي تلبي تطلعات جماهير النادي، في ظل سعيه للمنافسة على الصعود والعودة إلى دوري الدرجة الأولى.

من جانبها، قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للمدرب الوطني خالد الدخيل على الفترة التي قضاها في قيادة الفريق خلال الجولات الماضية، مثمنةً الجهود التي بذلها خلال مهمته مع الفريق الأول، ومتمنيةً له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بقيادة فريق تحت 18 عاماً بالنادي في منافسات دوري الدرجة الأولى.