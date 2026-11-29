كشف الشيخ إبراهيم بن ناصر السرحان، مشرف قسم توعية الجاليات بجامع الملك خالد، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، تفاصيل قصة إسلام لاعب النصر كينغسلي كومان، مؤكدًا أن اللاعب كان يفكر في اعتناق الإسلام منذ نحو عامين، لكنه لم يجد الفرصة المناسبة أو الأشخاص الذين يوصلون إليه الرسالة.

وأوضح السرحان أن بداية القصة جاءت بعد أن أبلغه أحد الأشخاص الفرنسيين بوجود لاعب يرغب في اعتناق الإسلام، ليتم ترتيب اللقاء واستقبال كومان عند الساعة الرابعة والنصف تقريبًا، حيث جرى الترحيب به وتقديم الضيافة، قبل اصطحابه إلى المسجد، ليستمع إلى الأذان ويشاهد الصلاة.

وأضاف أن اللقاء شهد حديثًا عن الإسلام وأركانه ومعانيه، قبل أن يوجه إلى اللاعب سؤالًا مؤثرًا، قائلًا: «أنت نجم عالمي ومشهور في هذه الدنيا، ألا تتمنى أن تكون مشهورًا عند الله عز وجل وملائكته وفي الجنة؟».

وأشار السرحان إلى أن كومان كشف له خلال الحديث أنه يفكر في الإسلام منذ نحو عامين، لكنه لم يجد الفرصة أو الأشخاص الذين يوصلون إليه الرسالة، مضيفًا أن اللاعب نطق الشهادتين بعد صلاة المغرب، وسط أجواء من الفرح والتهنئة بإسلامه.

وبيّن السرحان أنه حرص على توجيه رسالة إلى كومان باستثمار مكانته الرياضية وشهرته العالمية في الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام، لما يمتلكه من تأثير واسع ومتابعين حول العالم.

وفي تفصيل لافت، كشف السرحان أنه وجّه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال لقائه بكومان، معربًا عن أمنيته أن تصله رسالة الإسلام، وطلب من كومان إيصالها إليه، ليرد اللاعب: «إن شاء الله»، مؤكدًا أن الهداية بيد الله، وأن أمنيته أن تصل رسالة الإسلام إلى رونالدو وغيره.

وفيما يتعلق بالخطوات التالية، أوضح السرحان أن هناك إجراءات لاستخراج وثيقة إسلام للاعب عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية، وأنه ينتظر استكمالها، مشيرًا إلى أن كومان أبدى رغبته في الاحتفاظ باسمه دون تغييره.

وتحمل قصة إسلام كومان رسالة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، في ظل المكانة الجماهيرية التي يحظى بها اللاعب عالميًا، وما يمكن أن يمثله حضوره وتأثيره من فرصة للتعريف بالإسلام وإيصال رسالته إلى جمهور واسع.