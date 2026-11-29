بفارق 13.5 نقطة، تفوّق نادي النصر على الأندية السعودية في مؤشر قوة العلامة التجارية دولياً لعام 2026، وفق أحدث نتائج شركة «براند فاينانس» المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، بعدما سجل النصر 75.2 نقطة من أصل 100، مقابل 61.7 نقطة للهلال، في دراسة امتدت إلى 14 سوقاً عالمية، وشملت 16110 مشاركين.



وأظهرت نتائج الدراسة قوة لافتة للنصر في عدد من مؤشرات التفاعل الجماهيري، شملت متابعة منصات التواصل الاجتماعي، والمنتجات التجارية، وتداول الحديث عن النادي، ومشاهدة مبارياته عبر البث، فيما ارتفع مؤشر قوة علامته التجارية الإجمالي إلى 79.79 نقطة في تصنيف 2026، ليحتل المركز الثاني بين الأندية السعودية.



وجاءت هذه النتائج في إجابات مكتوبة من المدير العام لشركة «براند فاينانس» في الشرق الأوسط وأفريقيا سافيو ديسوزا، ورئيس خدمات الرياضة في الشركة سكوت مور، على أسئلة وجهتها «عكاظ» بشأن منهجية قياس قوة العلامة التجارية لنادي النصر، وحجم العينات البحثية، والأسواق الدولية، ومعايير احتساب الأداء الجماهيري والرقمي والتجاري والمالي.



13 سوقاً خارج السعودية



وأوضح ديسوزا ومور أن مؤشر قوة العلامة التجارية الدولية للأندية السعودية استند إلى إجابات المشاركين في 13 سوقاً خارج المملكة، شملت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا والإمارات والبرازيل والبرتغال واليابان والهند وأستراليا والصين.



وبيّنا أن احتساب المؤشر الدولي اعتمد على متوسط درجات قوة العلامة التجارية في الأسواق الخارجية المشمولة بالدراسة، نظراً إلى عدم توافر بيانات مالية تفصيلية كافية عن إيرادات الأندية السعودية في كل سوق، بما يسمح بتحديد الأوزان النسبية للأسواق وفق مساهمتها في توليد الإيرادات.



16 ألف مشارك في الدراسة



وكشف المسؤولان في «براند فاينانس» أن دراسة أفضل 50 علامة تجارية في كرة القدم لعام 2026 اعتمدت على استطلاع إلكتروني شمل 16110 مشاركين، أسهمت إجابات 11596 منهم في تحليل متابعة أندية دوري المحترفين السعودي، فيما خضع 3367 مشاركاً لأسئلة تتعلق بمتابعة الأندية السعودية بصورة منفردة، بينهم 691 مشاركاً داخل المملكة.



وبلغ متوسط عدد المشاركين الذين أجابوا عن أسئلة التصورات والتفاعل المتعلقة بكل نادٍ سعودي نحو 130 مشاركاً محلياً، ونحو 235 مشاركاً دولياً.



50% للتصورات و50% للسلوك الجماهيري



وفي إجابتهما عن آلية احتساب قوة العلامة التجارية، أوضح ديسوزا ومور أن المنهجية تقوم على محورين رئيسيين، يستحوذ كل منهما على 50% من المؤشر؛ الأول تصورات الجماهير، ويشمل المعرفة بالعلامة التجارية والمصداقية والجاذبية، والثاني سلوك الجماهير، ويشمل اختيار النادي والتفاعل معه.



ويغطي المحور الثاني جوانب متعددة من العلاقة بين المشجع والنادي، تشمل متابعة المباريات وحضورها، وشراء المنتجات التجارية، والحديث عن النادي، باعتبارها مؤشرات على الولاء الجماهيري وإمكانات توليد إيرادات أكثر استقراراً واستدامة.



النصر قوي في 4 مؤشرات جماهيرية



وأكد المسؤولان أن النصر سجل أداءً قوياً بصورة خاصة في أربعة مؤشرات للتفاعل، تشمل متابعة منصات التواصل الاجتماعي، والمنتجات التجارية، والحديث عن النادي، ومشاهدة المباريات عبر البث، وفق إجابات المشاركين المتابعين للناديين.



وفي المقارنة المحلية، سجل الهلال 88.2 نقطة مقابل 81.7 نقطة للنصر، مع تقارب مستويات المتابعة المحلية للناديين، وتسجيل الهلال درجة أعلى في معيار اختيار النادي المفضل.



أما على المستوى الدولي، فخلص تحليل الشركة إلى أن النصر يمتلك علامة تجارية أقوى من الهلال، بفارق 13.5 نقطة.



1078 مشاركاً داخل المملكة



وأفصحت الشركة لـ«عكاظ» عن التوزيع الديموغرافي للعينة البحثية داخل السعودية، التي شملت 1078 مشاركاً، شكّل الرجال 74.58% منهم، مقابل 25.42% للنساء، فيما استحوذت الفئة العمرية من 25 إلى 44 عاماً على 62.98% من إجمالي العينة.



وجغرافياً، استحوذت الرياض على 31.45% من المشاركين، ومكة المكرمة على 30.06%، والمنطقة الشرقية على 18.46%، لتشكل المناطق الثلاث مجتمعة 79.97% من العينة المحلية.



وتوزعت النسب المتبقية على المدينة المنورة بـ6.31%، وعسير بـ2.97%، وجازان بـ2.78%، وتبوك بـ2.50%، والقصيم بـ1.76%، وحائل بـ1.39%، ونجران والباحة بـ0.65% لكل منهما، والجوف بـ0.56%، والحدود الشمالية بـ0.46%.



الأداء المالي خارج المؤشر



وكشف ديسوزا ومور أن مؤشر قوة العلامة التجارية للأندية السعودية يعتمد على تصورات المستهلكين وسلوكيات التفاعل التي يصرح بها المشاركون في الاستطلاع، فيما يقع الأداء المالي الفعلي خارج نطاق المؤشر.



وأوضحا أن أعداد المتابعين ومشاهدات الفيديو وجماهير البث المتاحة من المصادر المستقلة تختلف عن مقاييس التفاعل المستخدمة في الدراسة، التي تعتمد على إجابات المشاركين ضمن إطار إحصائي موزون.



وأرجعت الشركة تعذر احتساب القيمة المالية للعلامات التجارية للأندية السعودية بصورة قابلة للمقارنة إلى عدم توافر معلومات مالية عامة ومتسقة بالقدر الكافي، مشيرة إلى إمكانية إدراج الأندية السعودية ضمن تصنيفات القيمة المالية للعلامات التجارية مستقبلاً، عند توافر البيانات اللازمة.



تحديث سنوي للتصنيف



وأكد المسؤولان أن تصنيف 2026، استند إلى الأبحاث التي أجرتها الشركة في يونيو من العام نفسه، فيما تخضع التصنيفات للمراجعة السنوية وفق أبحاثها المستقلة.



وفي معرض إجابتهما عن إمكانية مراجعة بيانات النصر استناداً إلى مؤشرات خارجية مستقلة، أوضحا أن هذه البيانات قد توفر سياقاً إضافياً مفيداً، فيما تنعكس التغييرات في مؤشر قوة العلامة التجارية خلال الدورة البحثية السنوية التالية، دون إجراء تعديلات بأثر رجعي على التصنيفات المنشورة.