أبدى مدرب الحزم جلال القادري رضاه عن أداء فريقه وروح لاعبيه، رغم الخسارة أمام النصر بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وأوضح القادري في المؤتمر الصحفي أن الحزم حافظ على توازنه الدفاعي في الشوط الأول أمام فريق يملك جودة فردية عالية، مشيرًا إلى أن حضور فريقه الهجومي كان محدودًا، وأن أبرز فرص النصر في ذلك الشوط كانت محاولة كريستيانو رونالدو التي اصطدمت بالعارضة.



وأضاف أن فريقه حافظ على توازنه في الشوط الثاني، وقدّم مستوى فنيًا وتكتيكيًا جيدًا، معربًا عن أسفه لخروجه دون نقاط.



وردًا على سؤال «عكاظ» عن النهج التكتيكي للحزم في مباراة شهدت إلغاء هدفين للفريق، أوضح القادري أن فريقه تمسّك بثوابته وحافظ على شخصيته، وأغلق المساحات أمام النصر، ولعب بثقة كبيرة، مؤكداً رضاه عن المحاولات الهجومية لفريقه.