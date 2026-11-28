يخوض فريق الوحدة، بعد غدٍ (الاثنين)، مواجهة قوية أمام نظيره النجمة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري أندية الدرجة الأولى، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على مراكز المقدمة.



ويدخل الوحدة المواجهة بهدف حصد النقاط الثلاث، ورفع رصيده من 24 إلى 27 نقطة، لمواصلة المنافسة على المركز الثاني، وتعزيز سلسلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يتعرض لأي خسارة منذ انطلاقة الدوري، وكان آخر انتصاراته على البكيرية خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين. كما يمتلك الفريق ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة، بعد المتصدر العلا.



وأكمل الوحدة استعداداته للمواجهة وسط أجواء حماسية، من خلال استقطاب جماهيره بتوفير التذاكر والمواصلات مجاناً، إلى جانب رصد مكافآت مجزية للاعبين. من جانبه، شدد المدرب المقدوني سلافشي فوينيسكي على أهمية طي صفحة الانتصار الأخير على البكيرية، والتركيز على مواجهة النجمة، مطالباً لاعبيه بتنفيذ الأدوار الفنية المطلوبة، وتفادي الأخطاء الدفاعية، واستثمار الفرص المتاحة منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.



في المقابل، يتطلع النجمة إلى استعادة هيبته وتصحيح مساره، بعد تراجعه خلال الجولتين الماضيتين، وفقدانه المركز الثالث ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة. ويطمح الفريق إلى العودة للمنافسة على مراكز الصعود إلى دوري روشن، مستنداً إلى ما يمتلكه من عناصر قوية ومجموعة متجانسة قادرة على تقديم أداء تنافسي.