حقق النصر إنجازاً تاريخياً بعدما سجل سامو كوستا هدفاً في مرمى الحزم، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف في الدقيقة 26، عقب كرة عرضية أرسلها جواو فيليكس من الجهة اليمنى، أخفق حارس الحزم في التعامل معها بالشكل الصحيح، لترتد الكرة أمام سامو كوستا، الذي لم يتردد في إيداعها الشباك.

العالمي ينفرد بالرقم الأصعب

وذكر حساب النصر عبر منصة «إكس» أن العالمي أصبح أول فريق في تاريخ بطولات الدوري على مستوى العالم يسجل في 100 مباراة متتالية.

وكتب حساب النصر: «التاريخ يكتبه النصر.. ويُقرأ في كل العالم، العالمي ينفرد بالرقم الأصعب، بالتسجيل في 100 مباراة متتالية، ليصبح صاحب أطول سلسلة تهديفية في تاريخ بطولات الدوري عالمياً».

سلسلة قياسية بدأت أمام الرياض

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، بدأت سلسلة النصر القياسية أمام الرياض في ديسمبر 2023، ومنذ ذلك الحين، واصل الفريق هز الشباك في جميع مبارياته بدوري المحترفين، ليصل إلى المباراة رقم 100 توالياً، ويحقق رقماً تاريخياً غير مسبوق.