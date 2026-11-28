تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونيابة عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتجة «محلياً»، والشوط مفتوح الدرجات «إنتاج محلي ومستورد» المصنف دولياً بدرجة «ليستد»، في مهرجان كأسَي ولي العهد في نسخته الحادية والستين، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض، ضمن منافسات موسم سباقات الرياض 2026 ـ 2027، بجوائز مالية إجمالية تبلغ 2.5 مليون ريال، إلى جانب عدد من الفعاليات الجماهيرية المصاحبة.

وكان في استقباله، لدى وصوله مقر الحفل، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود بن فيصل.

عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس ولي العهد للإنتاج محلي الفئة الأولى مسافة 2400م، وحقق الجواد (من مثلها) العائد ملكيتها لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول، وسلّم أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وفاز بجائزة الشوط الحادي عشر على كأس ولي العهد المصنف دولياً (ليستد) على مسافة 2400م الجواد (صياح)، العائدة ملكيته لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلّم أمير منطقة الرياض كأس الشوط الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

كما حضر عدد من أصحاب السمو الأمراء، والمسؤولين.

يذكر أن الكأس يمثل أهمية كونه يحمل اسم ولي العهد إلى جانب أهميته الكبيرة في خريطة السباقات السعودية، بسبب فئويته العالية وقيمة جوائزه، إضافةً إلى مستوى المشاركة الفني الكبير، إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل في الميدان السعودي على مسافة 2400 متر.