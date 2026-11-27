تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقيم نادي سباقات الخيل اليوم، مهرجان كأسَي ولي العهد في نسخته الحادية والستين، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض، ضمن منافسات موسم سباقات الرياض 2026 ـ 2027، بجوائز مالية إجمالية تبلغ 2.5 مليون ريال، إلى جانب عدد من الفعاليات الجماهيرية المصاحبة.

وتحظى كأسا ولي العهد بمكانة تاريخية بارزة في مسيرة سباقات الخيل السعودية، إذ يعود تاريخ إقامتهما إلى عام 1387هـ، وتُعدّان من أبرز الكؤوس الكبرى في روزنامة سباقات الخيل بالمملكة لما تمثلانه من قيمة رياضية وتنافسية لدى الملاك والمدربين والخيالة.

ويشهد المهرجان إقامة 12 شوطاً، تتصدرها منافسات كأس ولي العهد المخصصة للخيل المنتجة محلياً والمصنفة بالفئة الأولى محلياً في الشوط العاشر بجائزة مالية تبلغ مليون ريال، وكأس ولي العهد لمفتوح الدرجات المصنف «ليستد» في الشوط الحادي عشر بجائزة مالية تبلغ 1.5 مليون ريال، بعد رفع قيمتها من مليون ريال، وتقام منافسات الكأسين على مسافة 2400 متر بمشاركة نخبة من الجياد والخيالة المحليين والدوليين.

وبهذه المناسبة رفع المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، أسمى آيات الشكر والعرفان لولي العهد على رعايته الكريمة لهذه المناسبة، مؤكداً أن هذه الرعاية امتداد لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم واهتمام بقطاع الفروسية، بوصفه جزءاً أصيلاً من تاريخ المملكة وهويتها الوطنية.

وأشار إلى أن كأسي ولي العهد تحملان اسماً غالياً ومكانة راسخة في تاريخ سباقات الخيل السعودية، وتمثلان إحدى أبرز المحطات في مسيرتها الممتدة عبر العقود، مؤكداً أن المحافظة على مكانة الكؤوس التاريخية وتطويرها وفق أعلى المعايير الدولية تأتي في مقدمة أولويات النادي.

ولفت إلى أن التحولات النوعية التي تشهدها سباقات الخيل في المملكة تعكس الطموحات الكبيرة لمستقبل هذا القطاع، مؤكداً مواصلة العمل على تنمية مقوماته، وتعزيز تنافسيته، وترسيخ مكانة المملكة ودورها المؤثر في صناعة سباقات الخيل عالمياً.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد، عن اعتزازه بالرعاية الكريمة لولي العهد، مؤكداً اكتمال استعدادات النادي لتنظيم المهرجان بما يليق بمكانة هذه المناسبة.

وأوضح أن نسخة هذا العام تشهد تطوراً في البرنامج السباقي، واستقطاب نخبة من الجياد والخيالة على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز المستوى الفني والتنافسي للمهرجان.

وأضاف أن النادي يعمل على تطوير مفهوم جديد ليوم السباق، بهوية تنطلق من المملكة إلى العالم، تجمع بين أصالة الموروث الفروسي وحداثة التجربة الجماهيرية من خلال تفعيل مرافق الميدان بالفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار وتوسيع القاعدة الجماهيرية لسباقات الخيل.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن سلسلة الكؤوس الكبرى التي ينظمها نادي سباقات الخيل خلال موسم سباقات الرياض 2026 ـ 2027 الذي يستمر حتى 17 أبريل 2027م.