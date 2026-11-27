تصاعدت الضغوط الأمريكية على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، مع تحرك لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي للحصول على إفادات مسؤولين حاليين وسابقين في الاتحاد الدولي، ضمن تحقيق يتناول مشروعاً استثمارياً متعثراً وعلاقات الفيفا بإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الخميس، أن أعضاء ديمقراطيين في اللجنة وجهوا طلبات إلى موظفين ومسؤولين سابقين، بينهم شخصيات شغلت مناصب قيادية، لإجراء مقابلات طوعية قد تبدأ الأسبوع المقبل، فيما يُحتمل إصدار استدعاءات رسمية بحق شهود، من بينهم إنفانتينو، اعتباراً من يناير المقبل.

ويتركز التحقيق على مشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي اقترح إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة الحقوق والعمليات التجارية لبطولات الفيفا، مع طرح 20% من حصته أمام مستثمرين مقابل 4.2 مليار دولار، في صفقة ارتبطت بشركة «ثرايف كابيتال» التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي. وألغى الفيفا المشروع في يوليو الماضي، بعد اعتراضات وانتقادات بشأن الحوكمة وآليات اتخاذ القرار.

ويمتد التحقيق إلى علاقات إنفانتينو بإدارة ترمب، واستئجار الفيفا مقراً في برج ترمب، ومنح الرئيس الأمريكي جائزة السلام التابعة للاتحاد، إضافة إلى سياسات بيع تذاكر كأس العالم 2026.

ومن بين الأسماء التي أوردتها تقارير إعلامية الفرنسي أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، بوصفه أحد المتوقع استدعاؤهم.

وتكتسب القضية أهمية إضافية مع انتقال السيطرة على اللجنة إلى الديمقراطيين مطلع يناير، بما يمنحهم صلاحيات أوسع لاستدعاء الشهود وطلب الوثائق. ولم يصدر حتى الآن استدعاء رسمي لإنفانتينو أو اتهام قضائي بحقه في هذه القضية، كما لم يعلن الفيفا موقفاً من طلبات المقابلات الأخيرة.