كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن إدارة شركة ملعب أرامكو تعمل على استكمال التجارب التشغيلية والفنية، تمهيداً للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وفق خطة تتضمن اختبار مرافق الملعب وتجهيزاته. ولم يُعلن حتى الآن موعد محدد للافتتاح.



وفي سياق التجهيزات، أتاحت إدارة الملعب للجمهور فرصة زيارته والتعرف على مرافقه، من خلال الحجز مقابل رسوم رمزية، تشمل جولة في أرجاء الملعب.



وشهد الملعب الأسبوع الماضي أول حصة تدريبية لفريق سيدات القادسية، فيما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مباراة ودية أمام الرفاع البحريني، الثلاثاء الماضي، ضمن التجارب التشغيلية للملعب.



وتتجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب 47 ألف متفرج، ويستوحي تصميمه المعماري ملامحه من الطبيعة البحرية للمنطقة الشرقية. كما يضم مرافق وتجهيزات فنية وتقنية مخصصة لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية والترفيهية.