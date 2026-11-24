أنهت إدارة نادي جرش الرياضي بمحافظة أحد رفيدة العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم عبدالعزيز آل هشلان، بعد تجربة تدريبية امتدت لعدة مواسم، ترك خلالها بصمة واضحة في مسيرة الفريق، وأسهم في تحقيق محطات مهمة في تاريخ النادي، أبرزها قيادته رحلة الصعود التاريخية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، ثم الثانية.

وكان الفريق قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 46 نقطة، فيما حصد 6 نقاط من مبارياته الخمس الأولى في الموسم الحالي.

ويُعد آل هشلان من المدربين الوطنيين الذين بدأوا مشوارهم التدريبي في سن مبكرة، إذ اتجه إلى التدريب في عمر 24 عاماً، وعمل مساعداً لمدرب شباب ضمك عام 2019، ومساعداً لمدرب ناشئي أبها في العام ذاته، قبل أن يتولى تدريب جرش خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ثم العمل مساعداً لمدرب الفريق الأول بنادي ضمك عام 2024، وتدريب الانتصار عام 2025، قبل العودة إلى جرش مدرباً للفريق الأول خلال موسم 2025-2026.

وقدم آل هشلان خلال تجربته مع جرش مشروعاً فنياً اعتمد على استقطاب العناصر الشابة والاستفادة من أصحاب الخبرة، كما يحمل شهادة التدريب الآسيوية (A).

وقال آل هشلان في حديثه لـ«عكاظ»: «كانت تجربتي التدريبية مع نادي جرش محطة مهمة ومميزة، رغم ما حملته من تحديات وتجارب تطلبت الكثير من الصبر. وحرصت خلال فترة عملي مدرباً على تقديم كل ما أملك من خبرة وجهد لتطوير أداء الفريق، وتعزيز الروح الجماعية والانضباط الفني».