أكد مدرب الاتحاد ينز فيسنغ، في رده على سؤال «عكاظ» بشأن جاهزية لاعبيه لاستكمال منافسات الموسم بعد فترة التوقف، أن الفريق يعمل على تطوير مستواه بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن مواجهة باختاكور الأوزبكي، التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل، شهدت بعض الأخطاء الدفاعية، تمثلت في هجمتين للمنافس كادتا تشكلان خطورة على الفريق.

وأوضح فيسنغ أن تلك الأخطاء لا تعني أن أداء الفريق كان سلبياً، مؤكداً أن التحركات واستلام الكرة في مناطق المنافس كانا جيدين وإيجابيين، وأن العمل مستمر لتطوير الأداء، معتبراً أن الأخطاء واردة في كرة القدم.

وأضاف أن الاتحاد أهدر فرصاً عدة كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً، منها كرة ارتطمت بالقائم وأخرى بالعارضة، لافتاً إلى أن استغلال الفرص وتسجيل الأهداف يظل من أصعب مراحل اللعبة، وطالب الجماهير الاتحادية بالصبر والتأني، مؤكداً أن الفريق سيظهر بصورة أفضل تدريجياً.

من جانبه، أكد أفضل لاعب في اللقاء مهند الشنقيطي، في رده على سؤال «عكاظ» حول مدى تأثره بالانتقادات التي وُجهت إليه قبل فترة التوقف، تفهمه عتب الجماهير الاتحادية، مشدداً على حرصه على كسب رضاها، وكشف أنه استغل فترة التوقف الماضية للعمل على تصحيح أخطائه بصورة مكثفة، واعداً بتقديم المزيد خلال الأيام المقبلة.