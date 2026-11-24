أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني ميغيل أنجيل تينا وضع شرطين رئيسيين للموافقة على خلافة البرتغالي روي بيدرو في النادي الأهلي.

وكانت «عكاظ» قد انفردت في وقت سابق ببدء مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع تينا لتولي قيادة المشروع الرياضي، علماً بأنه ليس المرشح الوحيد لهذا المنصب.

عقد لمدة 3 سنوات

ووفقاً للمصادر، فقد حدد تينا شرطين أساسيين لقبول المهمة؛ إذ يتمثل الشرط الأول في توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات، وهي الفترة التي يراها ضرورية لبناء هيكل متكامل يخدم الأكاديمية والفريق الأول، ويضمن استمرار المنافسة على مستوى عالٍ.

تعيين مارسيلينو مدرباً

كما طلب تينا التعاقد فوراً مع المدرب مارسيلينو، الذي يراه خياراً ممتازاً وقادراً على استثمار إمكانات الفريق والنادي والموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة.

وتشير المصادر إلى أن مارسيلينو أثبت كفاءته مع جميع الفرق التي تولى تدريبها، وكان آخرها نادي فياريال، الذي قاده لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني «لا ليغا» الموسم الماضي، كما نجح معه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

المفاوضات مستمرة

وأوضحت المصادر أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية؛ إذ يصر تينا على ضمان وجود مشروع جاد وحقيقي قبل إعطاء موافقته النهائية، مشيرة إلى أنه لن يغادر فياريال الذي حقق معه نجاحات رياضية بارزة، إلا إذا كان مقتنعاً تماماً بقوة مشروع الأهلي وفرصه في تحقيق النجاح.