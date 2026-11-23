يتصدر الثنائي تيجاني رايندرز وسيرجي سافيتش قائمة أكثر اللاعبين حسماً لنتائج المباريات في دوري روشن السعودي، بعدما نجح كل منهما في ترجيح كفة فريقه وتحقيق الفوز في خمس مناسبات، ليؤكدا تأثيرهما الكبير في نتائج المنافسة.



ويأتي ألكسندر لاكازيت وإيفان توني وكريستيانو رونالدو في المركز الثاني، بواقع أربع مرات لكل لاعب، فيما يحل جورج إيلينخينا في المركز الثالث بثلاث مرات.



وتعكس هذه الأرقام القيمة الفنية للاعبين وقدرتهم على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، وترجمة حضورهم الهجومي إلى انتصارات تمنح فرقهم النقاط الثلاث.