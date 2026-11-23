يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، جدلاً انضباطياً في الدوري الأمريكي لكرة القدم، عقب واقعة مثيرة للجدل شهدتها مواجهة فريقه أمام كولومبوس كرو، بعدما ظهر في تسجيلات المباراة وهو يوجه الكرة نحو وجه لاعب كولومبوس جونزالو تابيا، في تصرف أثار اعتراضات واسعة.



وشهدت المباراة حصول ميسي وتابيا على بطاقتين صفراوين، فيما طالب مدرب كولومبوس، لوران كورتيوا، باعتبار تصرف النجم الأرجنتيني مستحقاً للطرد، معتبراً أن الواقعة تجاوزت حدود الاحتكاك الطبيعي بين اللاعبين.



في المقابل، أوضح حكم المباراة ألين تشابمان، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن القوة المستخدمة في التصرف كانت ضئيلة، ولم تصل إلى مستوى السلوك العنيف الذي يستوجب إشهار البطاقة الحمراء، وهو ما يفسر اكتفاءه بالإنذار.



وأعادت الواقعة الجدل بشأن إمكانية تدخل الجهات التأديبية في الدوري الأمريكي لمراجعة التسجيلات المصورة، وفرض عقوبات إضافية على اللاعبين، حتى في الحالات التي لم يُشهر فيها الحكم البطاقة الحمراء أثناء المباراة، وفقاً للضوابط المعتمدة.



وكان إنتر ميامي قد خسر أمام كولومبوس كرو بثلاثة أهداف دون مقابل، في مواجهة الدور الأول من الأدوار الإقصائية، ليصبح مطالباً بالفوز في المباراة التالية للحفاظ على آماله في مواصلة مشواره بالبطولة.



وبحسب تقارير إعلامية، فإن ميسي يواجه احتمالية الإيقاف لمدة 3 مباريات، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار، حال قررت الجهات التأديبية في الدوري الأمريكي تصعيد العقوبة بعد مراجعة تسجيلات الواقعة.