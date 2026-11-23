تحسم محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، غدا (الثلاثاء)، هوية بطل كأس الأمم الأفريقية 2025، بإصدار حكمها في الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) سحب اللقب من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

وأعلنت المحكمة، اليوم (الاثنين)، أن القرار سيصدر خلال فترة ما بعد الظهر بتوقيت سويسرا، دون تحديد ساعة بعينها، موضحة أنها أبلغت الأطراف المعنية بموعد النطق بالحكم، وأوقفت التواصل الإعلامي بشأن القضية حتى صدوره.

وكان المنتخب السنغالي قد تغلب على نظيره المغربي بهدف دون مقابل، بعد التمديد، في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة الرباط في 18 يناير الماضي، وسجل باب غييه هدف الانتصار.

وفي 17 مارس، قررت لجنة الاستئناف في «كاف» اعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب، عقب مغادرة لاعبيها أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب، واعتماد فوز الأخير 3-0.

وتقدم الاتحاد السنغالي باستئناف أمام «كاس» في 25 مارس، مطالباً بإلغاء القرار وإعادة اعتماد نتيجة المباراة الأصلية، فيما يتمسك الجانب المغربي بالقرار القاري.