يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مطالبات حقوقية متصاعدة لاتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على خلفية قرار منع الرجال من حضور مباريات كرة القدم النسائية في إيران، في خطوة اعتُبرت تمييزاً جنسياً ومخالفة للوائح المنظمة لكرة القدم عالمياً.



وبحسب صحيفة «أتلتيك» جاءت المطالبات عقب تعميم أصدرته منظمة دوري كرة القدم الإيراني الشهر الماضي، ووجّهته إلى الأندية الأعضاء، نصّ على منع حضور الرجال في الملاعب التي تستضيف مباريات كرة القدم النسائية، محمّلاً النادي المستضيف مسؤولية أي تبعات تترتب على مخالفة القرار.



وأثار التعميم انتقادات من منظمات حقوقية دولية، بينها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» وتحالف الرياضة والحقوق، التي دعت «فيفا» إلى التدخل وتطبيق لوائحه، التي تحظر التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الملاعب، وتجيز فرض عقوبات قد تصل إلى الإيقاف أو الاستبعاد.



وتزامن القرار مع إقامة أول ديربي نسائي بين الغريمين استقلال وبيرسبوليس في طهران، يوم 28 أكتوبر الماضي، والذي انتهى بفوز بيرسبوليس (2-1)، وسط غياب الرجال عن المدرجات، بعدما استُبعد الحكم الإيراني الدولي مسعود بنياديفرد من طاقم التحكيم، رغم تعيينه في البداية حكماً لتقنية الفيديو المساعد «VAR».



من جانبه، أكد «فيفا» تمسكه بلوائح عدم التمييز، مشيراً إلى مواقف رئيسه جياني إنفانتينو الداعمة لحضور النساء مباريات كرة القدم في إيران، فيما رجحت مصادر إعلامية مقربة من المنظمة استمرار نهج الحوار مع الاتحاد الإيراني باعتباره المسار الأكثر فاعلية لتحقيق التقدم.



وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه حضور النساء في مباريات كرة القدم للرجال بإيران خاضعة لقيود، رغم السماح لهن بحضور بعض المواجهات منذ ديسمبر 2023، بعد عقود من الحظر.