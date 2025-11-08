رصدت "عكاظ" تفاعل وتوقعات عن مستوى، ونتيجة لقاء ديربي جدة الشهير، الذي سيجمع الاتحاد بالأهلي مساء اليوم (السبت) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، عند تمام الساعة 8:30 وذلك في ختام لقاءات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.



جابر: لقاء شيّق بمستوى تنافسي عالٍ



توقّع المحاضر الآسيوي في كرة القدم الدكتور يحيى جابر، أن مباراة الاتحاد والأهلي ستكون شيقة بمستوى فني تنافسي عالٍ، فالفريقان سيكونان على موعد ما بين القوة والسرعة والرغبة في الفوز، مدججين بحضور جماهيري كبير، وحشد رياضي حماسي، فيما يصعب توقع النتيجة ولكن الفريق الذي سيتقن ضبط التوازن بين الخطوط والعمل الجماعي والسرعة في التحولات و التعامل مع المباراة بقوة وذكاء ومهارة المساندة دفاعاً وهجوماً، إضافة لاقتناص الفرص، سيكون بطل اللقاء.



آل مستنير: من أقوى مباريات الموسم



قال مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير الدكتور عيسى آل مستنير، إن ديربي جدة، سيكون من أقوى لقاءات الموسم الرياضي، وبمستوى فني مرتفع يعكس جودة العناصر المحلية والأجنبية في الفريقين، بينما سيكون الحضور الجماهير كبيراً ومؤثراً، نظراً لشغف جماهير جدة بهذا الديربي التاريخي. وأضاف، اللقاء سيتسم بالندية والضغط التكتيكي، وقد تُحسم بنتيجة ضيقة، وربما بهدفين مقابل هدف لأحد الفريقين، مع احتمال أن تلعب الأخطاء الفردية أو الكرات الثابتة دوراً حاسماً في النتيجة.



القبيسي: قمة الجولة الثامنة



قال الإعلامي الرياضي حسن القبيسي، إن قمة الجولة الثامنة ستجمع الاتحاد بضيفه الأهلي في ديربي جدة، الذي من المتوقع أن يكون مثيراً فنياً لكون الفريقين يبحثان عن الاقتراب أكثر من المقدمة، ولأن الفارق بينهما في الترتيب نقطتان لصالح الأهلي الذي لا زال مستواه متذبذباً في الدوري، بينما الاتحاد بدأ في التحسن مع مدربه الجديد الذي بدأت بصماته تظهر في المباريات الأخيرة، فيما ستكون جماهير الفريقين حاضره بكثافة لمساندة فريقها.



آل هطلاء: النتيجة ستكون للأهلي



وقال الإعلامي الرياضي سعيد آل هطلاء، أتوقع أن تظهر مباراة الفريقين بمستوي فني كبير وذلك لما يتمتعان به من وجود لاعبين أصحاب خبرات كروية عالية في ظل حضور جماهيري غفير، والتي سوف تكون الأعلى حضوراً منذ بداية الموسم الحالي. وأضاف، سوف تشهد المباراة أحداثاً تنافسية، وخشونة نتيجة التنافس الكبير بين الفريقين في ديربي منتظر، بينما ستكون النتيحة لصالح فريق الأهلي بشكل كبير لما يتمتع به الفريق من خطوط دفاع متماسكة، ووسط منظم في ظل وجود خط هجومي كبير، رغم أن الاتحاد لديه عناصر كبيرة في جميع المراكز إلا أن أداء اللاعبين ليس كما هو في الموسم الماضي في ظل ما حدث من تغيرات في الجهاز الفني، والتي كان لها الأثر الكبير في تراجع مستوى اللاعبين رغم محاولة الفريق إلى العودة للانسجام والتنافس وسوف يقدم الفريقان مباراة قوية وممتعة.



الوهابي: اللقاء مثير وقوي



قال رئيس رابطه الهواة سابقاً في عسير علي الوهابي، أتوقع أن يكون اللقاء مثيراً وقوياً من الناحية الفنية بحكم امتلاك الفريقين نجوماً محليين وعناصر أجنبية مميزة، مع حضور جماهيري كبير سيملأ المدرجات بحماس "ديربي جدة". وأضاف، المباراة قد تشهد تكافؤاً وأهدافاً من الطرفين، وأرجّح انتهاءها بالتعادل الإيجابي أو فوز لأحد الفريقين بفارق هدف.