لم يكن فوز التعاون على مستضيفه الفتح بنتيجة 5/ 2 في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين حدثاً عادياً بل حملت معها كتابة تاريخ جديد لسكري القصيم في دوري المحترفين الذي ظهر فيه لأول مرة عام 2010-2011 واستمر إلى اليوم.



ورغم وجود التعاون في دوري المحترفين منذ 14 عاماً إلا إنه حقق في 8 جولات من الموسم الحالي مالم يحققه طيلة تلك السنوات وكانت البداية بتحقيقه أكبر نتيجة فوز في تاريخه عندما انتصر على ضمك 6/ 1 في الجولة الخامسة، كما أنه حقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بعد تفوقه على الفتح ليصل إلى 7 انتصارات متتالية.



ولم تقف أرقام السكري عند هذا الحد بل وصل عدد أهدافه إلى 23 هدفاً في 8 جولات وهو الرقم الأعلى له في تاريخه في دوري المحترفين إذ لم يصل إلى هذا الرقم في الـ8 جولات الأولى.



كما تمكن مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا من المحافظة على صدارة أكثر المدربين انتصاراً في دوري المحترفين، بعد أن استطاع بفوزه على الفتح الوصول إلى انتصاره الـ 88، وهو حامل الرقم القياسي في عدد الانتصارات، منذ تفوقه على الاتفاق 4-1 في الجولة الثالثة.