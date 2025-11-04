كشف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن العديد من الأسرار خلال حواره المطوّل مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، الذي صدر الجزء الأول منه اليوم الثلاثاء.



وكان أبرز ما جاء في الحوار هو تقديم شكره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث قال: أريد أن أشكر (رئيسنا) محمد بن سلمان - حفظه الله- على هذه الفرصة أن أكون سفيراً لـ«الرياضات الإلكترونية» التي تقام كل عام هنا، وأنا هنا في السعودية بفضله، رجل أحترمه كثيراً، وأضاف: وجودي حالياً في المملكة العربية السعودية مهم جداً ليس فقط بالنسبة لي، بل أيضاً لعائلتي ولوالدتي وإخوتي.



ولأول مرة كشف رونالدو عن موعد زفافه على جورجينا رودريغيز، قائلاً: نخطط لإقامة الزفاف بعد بطولة كأس العالم 2026 التي أتمنى أن أتوج بها أيضاً، وأوضح بابتسامة: عندما قدمت لجورجينا خاتم الخطوبة امتلأت عيناي بالدموع ليس فقط بسبب اللحظة، بل أيضاً لقيمة الخاتم.



وفيما يتعلق بتقرير وكالة «بلومبرغ» الذي كشف عن أنه أصبح مليارديراً، أكد «الدون»: أنا أول ملياردير في عالم كرة القدم والأرقام لا تكذب، قل عني مغروراً إن شئت، ولكن الحقائق واضحة والمال يمنحك فرصاً كثيرة، لكن في المرحلة القادمة من حياتي لا أريد حياةً باهظة الثمن بعد الآن.



وحول أغلى شيء قام بشرائه في مسيرته، أوضح النجم البرتغالي: كانت طائرة خاصة عندما بلغت الثلاثين، لكني اشتريت أخرى جديدة قبل عام، وأضاف: يومي كله عبارة عن كرة قدم. هذه حياتي، لست من اللاعبين الذين يتدربون لساعة واحدة ثم يرحلون.



وفي حديثه عن مانشستر يونايتد، أبدى رونالدو حزنه الشديد على الوضع الحالي للفريق، قائلاً: «مانشستر يونايتد لن يفوز بالدوري بالتأكيد، لأنهم متأخرون كثيرًا في النقاط. أنا حزين لأن النادي ما زال في قلبي، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم، لكن يفتقد إلى الهيكلة والتنظيم. آمل أن يتغير ذلك قريبًا، لأن إمكاناته مذهلة، وما زلت أحب هذا النادي».



وعن أداء الفريق تحت قيادة مواطنه روبن أموريم، قال رونالدو: «إنه يبذل أقصى ما لديه، لكن لا يمكنه أن يصنع المعجزات. النادي يضم لاعبين جيدين، لكن بعضهم لا يمتلك العقلية الصحيحة».