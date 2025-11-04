«ليلة الاشتباكات».. انفلات أمام أنظار رئيس اتحاد السلة.. وصمت رسمي يثير التساؤلات

شهدت قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة السلة، التي جمعت بين فريقي الأهلي والعلا، أحداثا رياضية مؤسفة، إثر نشوب اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، في مشهد أثار استياء الجماهير الرياضية والمتابعين للعبة.



ووثقت مقاطع مصوّرة من المدرجات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات من العنف والتدافع بين عدد من اللاعبين داخل أرضية الصالة، ومشهدا عشوائيا من الاشتباك تداخل فيه عدد كبير من لاعبي الفريقين.



• الجماهير.. وثقت وشاركت في الحدث



ووفق شهود عيان، فقد تطورت الأحداث إلى تفاعل الجماهير الحاضرة، التي قامت بإلقاء قوارير المياه تجاه اللاعبين في محاولات متباينة لتهدئة أو تأجيج الموقف، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية والمنظمين لاحتواء الموقف سريعا.



وقعت الأحداث داخل صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، بينما كانت المباراة في لحظاتها الأخيرة بتقدم فريق العلا بنتيجة 83-71 على حساب الأهلي.



غياب التعليق الرسمي.. وانتظار قرارات الانضباط



حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي بيان أو توضيح رسمي من الاتحاد السعودي لكرة السلة بشأن تفاصيل الحادثة أو هوية الأطراف المتورطة فيها والإجراءات التي اتخذها اتحاد اللعبة بهذا الخصوص.



اللافت أن تلك الوقائع جرت أمام رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، الذي كان حاضرا لمتابعة اللقاء بصفته قمة الجولة السابعة من المسابقة، بجانب عدد من مسؤولي الاتحاد.



نتائج الجولة السابعة



من الناحية الفنية، تمكن فريق العلا من تحقيق فوز مهم على الأهلي بنتيجة 83-71، ليؤكد حضوره في المنافسة ويواصل الضغط على فرق الصدارة.



ورغم الخسارة، احتفظ الأهلي بصدارة الترتيب بفارق الأهداف عن النصر الذي تغلب على الخليج بنتيجة عريضة 103-75، مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق العلا.



وفي بقية لقاءات الجولة، فاز الاتحاد على أحد بنتيجة 96-84، وتفوق السلام على مضر 92-82، فيما تغلب الفتح على الخويلدية 78-64.



انتظار القرارات الرسمية



تترقب الأوساط الرياضية السعودية ما سيصدر عن اتحاد السلة من قرارات تأديبية خلال الساعات القادمة، وسط مطالبات جماهيرية بفرض عقوبات رادعة ومغلظة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد التي لا تمت للروح الرياضية بصلة.