أنشيلوتي يستدعي لاعبين من الاتحاد والنصر

أعلن المدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض المباراتين الوديتين أمام السنغال وتونس، المقررتين يومي 15 و18 نوفمبر الجاري، ضمن فترة التوقف الدولي.



وشهدت القائمة وجود لاعبين من دوري روشن السعودي للمحترفين، هما حارس نادي النصر بينتو ولاعب نادي الاتحاد فابينهو، بعد تألقهما اللافت مع فريقيهما خلال الجولات الماضية من الموسم.



ويأتي هذا الاستدعاء ليؤكد حضور لاعبي دوري روشن في دائرة اهتمام المدرب أنشيلوتي، الذي يواصل متابعة المحترفين البرازيليين في مختلف الدوريات استعداداً للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



ومن المنتظر أن يخوض المنتخب البرازيلي اللقاءين الوديين بهدف تجربة عدد من الأسماء الجديدة ورفع مستوى الانسجام بين عناصر الفريق، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات القادمة.