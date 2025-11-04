واصل ممثل الوطن (الهلال) سلسلة انتصاراته بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي بتفوقه خارج ملعبه على مضيفه الغرافة القطري بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد ثاني بن جاسم في الريان، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وسجل سالم الدوسري (د:9) وكايو سيزار (د:66) هدفَي الهلال، في حين أحرز أيوب العلوي (د:90+8) هدف الغرافة.



فرض الهلال سيطرته على الدقائق الأولى من مجريات اللقاء، لينجح في تسجيل هدف التقدم الأول عند الدقيقة التاسعة بعد أن خطف جواو كانسيلو الكرة من المدافع سيدو سانو على الرواق الأيمن قبل أن يعكسها عرضية مُتقنة داخل منتصف منطقة الجزاء، ليحوّلها سالم الدوسري برأسه مباشرة على يمين الحارس خليفة أبابكر في المرمى (د:9)، وتمكن الهلال من مضاعفة تقدمه بالهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة قادها هيرناديز من وسط الملعب، قبل أن يمرر الكرة إلى كايو سيزار الذي سددها بدوره قوية بيسراه من خارج الصندوق نحو الزاوية اليمنى داخل شباك الحارس أبابكر (د:66).



وأهدر الهلال فرصة إحراز الهدف الثالث حينما تبادل لاعبوه الكرة على مشارف المنطقة قبل أن تصل إلى المهاجم البديل ماركوس ليوناردو الذي سددها بيسراه أبعدها هيون سو في اللحظة الأخيرة من على خط المرمى (د:83)، تبعه مباشرة عبدالله الحمدان بتسديدة من خارج الجانب الأيسر للمنطقة نحو أعلى الزاوية البعيدة تألق أبابكر في إبعادها إلى ركنية (د:84).



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع نجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق بتسجيلهم الهدف الأول، بعد أن مرر ديالو كرة بينية أرضية إلى البديل أيوب العلوي على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، قبل أن يُسددها الأخير قوية بيمناه نحو سقف المرمى لترتد من أسفل العارضة وتستقر داخل الشباك (د:90+8)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين لهدف.