التعاون يعلن التشخيص النهائي لإصابة موسى بارو

أعلن التعاون تعرض لاعبه الغامبي موسى بارو لإصابة في الركبة خلال مواجهة الفريق أمام ضمك، وخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة أظهرت وجود قطع جزئي في الرباط الجانبي للركبة، وهو ما يستدعي تدخلاً جراحياً.



وأوضح النادي أن اللاعب أجرى الفحوصات اللازمة، كما تم إرسال التقارير الطبية إلى مركز متخصص في إيطاليا لتأكيد التشخيص ووضع التوصية النهائية من قبل الأطباء المختصين.



وبناءً على نتائج الفحوصات، تقرر خضوع موسى بارو لعملية جراحية خلال الأيام القادمة، على أن يتم لاحقاً تحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي عقب إتمام العملية بنجاح.



واختتم نادي التعاون بيانه بتمنياته للاعب بالشفاء العاجل والعودة القريبة للملاعب، بإذن الله.