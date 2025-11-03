تنطلق منافسات كرة قدم الصالات غدا (الثلاثاء) ضمن النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي -الرياض 2025- التي تقام خلال الفترة 7-21 نوفمبر الجاري في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة يتنافسون في 23 رياضة لتخليد أسمائهم في سجلات شرف الدورة.



وتحتضن الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي منافسات كرة قدم الصالات، التي تلعب على مجموعتين، تضم الأولى منتخبات: المملكة العربية السعودية، وأوزبكستان، وليبيا، وأذربيجان، فيما يأتي في الثانية: المغرب، أفغانستان، طاجيكستان، إيران، إذ تلعب الجولات الثلاث أيام 4-6-8 من الشهر الجاري، فيما يقام نصف النهائي يوم 9، وتختتم بمباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث في العاشر من الشهر ذاته.



وتنطلق مباريات الجولة الأولى بمواجهة المنتخب السعودي مع أوزبكستان عند الساعة 11:00 صباحاً، تليها مواجهة ليبيا وأذربيجان 1:30 ظهراً، ثم لقاء إيران والمغرب عند الساعة 4:00 عصراً، قبل أن يختتم اليوم بمواجهة أفغانستان وطاجيكستان عند الساعة 6:30 مساءً.



وتتواصل المنافسات في الجولة الثانية التي تلعب يوم 6 نوفمبر، بلقاء السعودية مع ليبيا، تليها مباراة أوزبكستان وأذربيجان، فيما تجمع المواجهة الثالثة إيران بأفغانستان، قبل أن تختتم الجولة بمباراة المغرب وطاجيكستان.



وفي ختام دور المجموعات، تلتقي السعودية مع أذربيجان، وتواجه أوزبكستان نظيرتها ليبيا، بينما يلعب المنتخب الإيراني أمام طاجيكستان، وتجمع المواجهة الأخيرة المغرب بأفغانستان.



وينتظر أن تشهد المسابقة مباريات قوية خلال المسابقة، في ظل وجود عدد منها في مراكز متقدمة في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، 29 أغسطس الماضي، إذ يأتي المنتخب الإيراني في المركز الخامس عالمياً، والمغرب سادساً، وأوزبكستان (19)، وأفغانستان (33)، والسعودية (48)، وليبيا (45)، وطاجيكستان (46)، وأذربيجان (51).



يذكر أن منافسات كرة القدم للصالات تتواجد للمرة الأولى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك بعد 5 نسخ سابقة منذ انطلاقتها 2005 في المملكة العربية السعودية. ‏