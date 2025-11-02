جانغ هيون يواجه فريقه السابق

يواجه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، لاعب الغرافة القطري، فريقه السابق الهلال ضمن الجولة الرابعة من دوري ابطال آسيا للنخبة. وسبق لهيون اللعب للهلال لأربعة مواسم (2019-2023) حقق فيها العديد من البطولات وخاض مع الهلال 150 مباراة، سجل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وساهم في الفوز بألقاب كبيرة مثل دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري ثلاث مرات، وكأس الملك.



وشارك مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2022، وساهم في هزيمة الوداد المغربي وفلامينغو البرازيلي. وواجه تحدياً صحياً في 2023 بإصابته بورم خبيث في الغدة الليمفاوية، وخضع للعلاج الإشعاعي، ثم فسخت الإدارة الهلالية عقده وتكفلت بعلاجه وانضم إلى الغرافة بعد تعافيه.



وسبق لجانغ هيون أن واجه الهلال قبل هذه المباراة، وبعد نهاية اللقاء توجه جانغ إلى المدرج الهلالي وكانت لحظات مؤثرة حيث انحنى جانغ هيون سو أمام جماهير الهلال وبكى في مشهد عاطفي للغاية، معبراً عن شكره للنادي والجماهير الذين دعموه خلال فترة علاجه.