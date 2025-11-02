اقتحم مدرب فريق التعاون بريكليس شاموسكا تاريخ دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن قاد فريقه إلى فوزٍ ثمين على القادسية بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري.



وبهذا الانتصار أصبح شاموسكا أكثر مدرب تحقيقاً للفوز في تاريخ دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقه في موسم 2008-2009، بعد أن رفع رصيده إلى 87 انتصاراً، عقب فوز التعاون الأخير على القادسية.



وسبق للمدرب البرازيلي أن خاض تجارب عدة في الكرة السعودية، حيث تولى تدريب الهلال والفيصلي والتعاون في فترات سابقة، كما أشرف على تدريب فريق نيوم في الموسم الماضي ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.