حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، إنجازاً تاريخياً بعدما سجل هدفين في مرمى الفيحاء خلال المباراة التي أقيمت (السبت) على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي (دوري روشن).

وفاز النصر على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، ليواصل تصدره جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه التعاون صاحب المركز الثاني.

رونالدو خامس عظماء الدوري السعودي

ووفقاً لشبكة «أوبتا»، دخل رونالدو قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ الدوري السعودي، برصيد 82 هدفاً سجلها في 84 مباراة.

وانضم النجم البرتغالي - صاحب الـ40 عاماً-إلى النصر مطلع عام 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ومنذ ذلك الحين، خاض رونالدو 115 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 102 هدف وقدم 21 تمريرة حاسمة.

ويحتل «الدون» المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي دوري روشن هذا الموسم برصيد 8 أهداف، متأخراً بهدف وحيد عن زميله جواو فيليكس، ولاعب الخليج جوشو كينغ.