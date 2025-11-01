يستعد مدرب المنتخب السعودي رينارد للكشف عن قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في جدة من يوم الأحد 9 من نوفمبر إلى يوم الثلاثاء 18 من الشهر ذاته، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر انطلاقتها في الأول من ديسمبر القادم.

وسيخوض (الأخضر) مباراتين وديتين على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة؛ الأولى أمام منتخب ساحل العاج يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، والثانية ضد منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جُزر القمر واليمن.