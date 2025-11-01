صبت جماهير الأهلي غضبها على المدرب ماتياس يايسله، بعد نتائج الفريق الكروي المخيبة للآمال، في دوري روشن السعودي، إذ تعادل الفريق الأهلاوي في أربع مباريات أمام الاتفاق 0-0، ثم ضد الهلال 3-3، وأمام الشباب 1-1، وضد الرياض 1-1، ليفقد الأهلي 8 نقاط أبعدته عن الصدارة، وعدم التواجد ضمن الفرق الأربعة في المقدمة.

الجماهير الأهلاوية عبّرت عن غضبها على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهت انتقاداتها للمدرب ماتياس يايسله بـ«غياب الحلول الهجومية» و«سوء إدارة المباريات»، في ظل الإمكانات الموجودة لدى الفريق، التي تؤهله لتقديم أداء فني أفضل بكثير مما يظهر عليه حالياً، وتحقيق الانتصارات في المباريات الأربع، التي تعادل الفريق خلالها، وحقق الانتصار فقط في مباراتين أمام نيوم 0/1، والحزم 0/2.

كما خسر الفريق الأهلاوي مع المدرب ماتياس يايسله من أمام نادي بيراميدز المصري 3-1 في بطولة القارات الثلاث، في مباراة وُصفت بأنها الأسوأ للفريق منذ بداية الموسم، ولم يظهر الفريق بهوية واضحة داخل الملعب، وسط قرارات فنية أثارت استغراب الجماهير الأهلاوية الغاضبة، إذ بدا المدرب الألماني عاجزاً عن التعامل مع ضغط المباراة، وفشل في إدارة التغييرات بشكل مؤثر، وفرط في إنجاز قاري وعالمي في بطولة كأس قارات العالم.

الجماهير الأهلاوية تنتظر عودة الفريق الكروي للمسار الصحيح والمنافسة على باقي بطولات الموسم محلياً وقارياً.

وتنتظر فريق الأهلي مباراتان مهمتان؛ الأولى أمام السد القطري (الثلاثاء) القادم، الساعة 7:00 مساءً، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، والثانية ضد فريق الاتحاد (السبت) القادم، الساعة 8:30 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في مواجهة «الديربي» ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل فترة توقف المنافسات الكروية بسبب أيام الفيفا.