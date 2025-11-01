22 ميدالية ملونة للمنتخبات السعودية في دورة الألعاب الآسيوية

اختتمت أمس (الجمعة)، دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، في مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة، وسمو الشيخ خالد بن حمد بن آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من رؤساء اللجان الأولمبية القارية والوطنية والاتحادات الرياضية.



وشهد حفل الختام، مراسم طابور عرض الدول المشاركة التي بلغ عددها 45 دولة آسيوية، والعديد من الفقرات الفنية والموسيقية التي استعرضت أبرز لحظات الدورة، ومراسم تسليم جمهورية أوزبكستان علم استضافة النسخة الرابعة من الدورة عام 2029م.



على ذات الصعيد توج فريق الفروسية للقدرة والتحمل بالميدالية البرونزية لمنافسات الفرق، إذ أنهى فريق الأخضر المكون من نورة العبيدلي، وعبدالعزيز المبارك، وعبدالله المسند، وسلمان القرشي، وقصي صبري، السباق بمجموع زمن (18:45:34) ساعة.



وبعد ختام المشاركة السعودية أصبح إجمالي الميداليات في هذه الدورة 22 ميدالية (5 ذهبيات، 4 فضيات، 13 برونزية).