بين الغضب والثقة.. كيف تفاعل النصراويون مع الخروج من كأس الملك؟

بعد خسارة النصر من الاتحاد وخروجه مساء أمس من دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأول بارك بنتيجة 2-1، رصدت «عكاظ» ردود فعل عدد من الجماهير في منصة X (تويتر سابقاً)، إذ كتب الإعلامي عبدالكريم الزامل: «بدون هداف يسجل من أنصاف الفرص، لن تحسم المواجهات الكبيرة فضلاً عن الفوز بالبطولات».



وكتب خلف الدوسري: «أهم شيء أن الدون يلعب المباراة كاملة وهو فوق الأربعين، بينما مدرب الاتحاد أخرج بنزيما لأنه تحت الكيان».



فيما عبّر علي آل رشة، أن «ضياع بطولتين مع مدرب بحجم جيسوس وهذا الكم من النجوم تجعل الشخص يشعر بالإحباط خصوصاً أن اللاعبين يختفون بشكل غريب، وقت الحسم».



وأضاف بندر بن مرزوق: «إن الخروج مؤلم من بطولة كأس الملك، ولكن لا ننسى الصورة الكبيرة حيث فريقنا متصدر، ومستواه ثابت، ويملك مدرباً كبيراً، والمرحلة الجاية تحتاج لدعم وثقة وليس هجوماً وتشكيكاً».



من جهته قال بندر العتيبي: «لم نشاهد النصر بهذا المستوى منذ سنوات، لذا يجب أن يتواصل الدعم المعنوي للجهاز الفني واللاعبين، وفي فترة الانتقالات الشتوية لكل حدث حديث». وأضاف: «اللاعبون وجيسوس أسعدوا عشاق العالمي في الـ 11 مباراة الماضية، والآن جاء دور الجمهور لمساندتهم للعودة للانتصارات بدءاً من مواجهة الفيحاء».



ووصف مغردون مباراة الاتحاد والنصر في كأس الملك بأنها «نهائي مبكر» اتسم بروح رياضية عالية بين الطرفين، وجرت دون أخطاء تحكيمية مؤثرة أو قرارات تقنية مثيرة للجدل، في مشهد عكس وعي العقلاء في المدرجات والميدان، مع تأكيد أهمية الابتعاد عن الطرح المتعصب ودعم الناديين الكبيرين في مشوارهما هذا الموسم.