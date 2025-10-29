القادسية يعبر الحزم بثلاثية ريتيجي وجوليان

تأهل القادسية إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الحزم 3-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



تقدم الحزم أولاً عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة 9، قبل أن يعود القادسية إلى أجواء اللقاء عبر الأرجنتيني ماثيو ريتيجي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 22.



وفي الشوط الثاني فرض القادسية أفضليته بوضوح، وسجل مهاجمه المكسيكي جوليان كينونيس هدفين متتاليين في الدقيقتين 54 و63 من ركلة جزاء، ليؤكد تفوق فريقه ويقوده إلى فوز مستحق.



بهذا الانتصار واصل القادسية عروضه القوية هذا الموسم، مؤكداً جاهزيته للمنافسة في البطولة، فيما غادر الحزم المسابقة بعد أداء جيد في فترات من اللقاء.