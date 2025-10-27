الخليج يعبر التعاون

حجز فريق الخليج مقعده في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك، بفوزه على التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال الأشواط الأصلية والإضافية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات كأس الملك.



وكان الخليج هو البادئ بالتسجيل عن طريق النرويجي جوشوا كينغ من خطأ دفاعي استغله ليخطف الكرة ويتجاوز الحارس ويسكنها الشباك كهدف أول في الدقيقة الثامنة.



وأدرك التعاون التعادل بواسطة الكولومبي روجير مارتينيز والذي صوب كرة قوية داخل مرمى الخليج في الدقيقة الخامسة والعشرين.



واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين طوال شوطي المباراة دون تسجيل أهداف باستثناء فرص خطيرة للفريقين دون أن تهتز الشباك، ليستمر اللقاء في الشوطين الإضافيين دون تتغير في النتيجة رغم محاولات الفريقين قبل أن يحتكما لركلات الترجيح والتي حسمت المواجهة لصالح الخليج والتأهل للدور ربع النهائي من منافسات كأس الملك.