الأخضر يشارك بفئة عمرية أصغر في بطولة غرب آسيا

يشارك المنتخب السعودي تحت (16) عاماً في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عاماً، التي تنطلق اليوم بمشاركة منتخبات الأردن (المستضيف)، والعراق، ولبنان، والكويت، وسورية، وفلسطين.



ويأتي قرار الاتحاد السعودي ممثلاً باللجنة الفنية بالمشاركة في البطولة بفئة عمرية أقل؛ بهدف إعداد منتخب منافس في بطولة كأس آسيا تحت (17) عاماً التي ستقام في المملكة العربية السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم (2026) في قطر.



ويشارك أخضر تحت (16) عاماً في البطولة بهدف الاحتكاك مع لاعبين أكبر بالفئة العمرية، واكتساب الخبرة اللازمة في مواجهة منتخبات قوية تمتلك تجارب متنوعة؛ مما يسهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز الانسجام داخل المجموعة قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.



كما تمثل البطولة فرصة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين وتقييم الأداء في بيئة تنافسية حقيقية، تمهيداً لبناء منتخب قادر على المنافسة في بطولة كأس آسيا تحت (17) عاماً التي ستقام العام المقبل في السعودية، وما يليها من استحقاقات إقليمية وقارية مقبلة.